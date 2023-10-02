«Газпром» заявил, что поставки газа в Молдавию продолжаются через «Суджу»

Российский «Газпром» заявил о продолжении поставок газа в Молдавию. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Указано, что компания получает от «Молдовагаза» ежесуточные заявки на поставку топлива и выполняет их: газ идет транзитом через ГИС «Суджа».

Ранее министр энергетики республики Виктор Парликов объявил, что Молдавия отказывается закупать российский газ. По его словам, поставки идут из альтернативных источников. В Кремле настаивают, что контакты между «Газпромом» и Молдавией насчет поставок газа должны продолжаться. «Есть долги, есть спор относительно размера этих долгов. И этот диалог должен продолжаться», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный из-за энергетического кризиса, дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов.