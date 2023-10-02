В Кремле оценили отказ Молдавии от российского газа

Песков: контакты между «Газпромом» и Молдавией продолжаются, у республики долги

Контакты между «Газпромом» и Молдавией насчет поставок газа должны продолжаться. Так отказ Кишинева покупать топливо у России оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между "Газпромом" и Молдавией, тем более что у молдавской стороны есть долги. Есть долги, есть спор относительно размера этих долгов. И этот диалог должен продолжаться», — отметил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, отказ Молдавии от трубного газа из России может затруднить обеспечение энергоресурсами Приднестровья. Однако за нюансами, как именно могут продолжиться поставки в непризнанную республику, он посоветовал обратиться в «Газпром».

Ранее 2 октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика больше не будет покупать газ у «Газпрома». Глава Минэнерго объяснил отказ от российского топлива тем, что Молдавия получила газ из альтернативных источников. При этом, по его словам, цена на европейском рынке оказалась ниже.

Сейчас в Молдавии из-за энергетического кризиса, дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов действует режим ЧП. Топливо из России направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.

Ради переподписания контракта на поставки в 2021 году Кишинев согласился погасить исторический долг перед Россией, но только после международного аудита. По словам президента республики Майи Санду, Москва не должна настаивать на возвращении средств за «потребленное в сложный экономический период» топливо.

По итогам аудиторской проверки Молдавия признала лишь 8,6 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Кишинев предложил простить долги за поставки газа и штрафы за просрочку платежей, а взамен согласился оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (около 160 миллионов долларов).