Италия взяла шефство над восстановлением Одессы

В МИД Италии заявили, что взяли шефство над восстановлением Одессы и области

Италия по итогам визита министра иностранных дел, вице-премьера Антонио Таяни в Киев взяла шефство над восстановлением Одессы и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в социальной сети X (бывшая Twitter).

Также отмечается, что Италия внесла важный вклад в работу по включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Таяни назвал ошибкой принятие в США бюджета без мер поддержки для Украины. «Я считаю это ошибкой. Думаю, что в этот момент мы должны работать в пользу Украины», — заявил дипломат.

14 сентября глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим надеется на окончание украинского конфликта за восемь месяцев. По его словам, попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины не оказалась прогулкой, как предусматривалось.