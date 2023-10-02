У российского боксера угнали автомобиль в США

У проживающего в США российского боксера Сергея Ковалева угнали Mercedes

У российского боксера Сергея Ковалева, проживающего в США, угнали автомобиль. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

1 октября спортсмен опубликовал видео, на котором показал свой автопарк, состоящий из четырех машин. Спустя несколько часов Ковалев рассказал, что у него угнали один из автомобилей — Mercedes G-класса.

«Утро у нас не совсем сегодня доброе. Все автомобили на месте, но одного нет. Тачку уперли прошлой ночью. Но ничего, будем искать», — поделился он. Ковалев добавил, что пытался найти автомобиль по GPS, однако преступники избавились от трекера.

Ковалев — бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Всего на счету 40-летнего спортсмена 35 побед, 29 из которых нокаутом, и четыре поражения. Один поединок с участием россиянина завершился вничью.