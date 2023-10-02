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09:50, 2 октября 2023Ценности

Нюша показала фигуру в купальнике

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 33-летняя исполнительница предстала на фоне бассейна и деревьев в зеленом слитном купальнике с вырезом в области декольте, который частично обнажал ее грудь. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру, смотря вбок от камеры и приподняв одну руку вверх.

Кроме того, знаменитость завязала темные волосы в тугой пучок. Свой образ она дополнила массивными серьгами и браслетом.

Ранее в сентябре Нюша показала естественное лицо без косметики. На размещенном снимке знаменитость предстала в белом банном халате напротив зеркала, слегка приоткрыв руками обнаженную зону декольте.

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    Екатерина Ештокина
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