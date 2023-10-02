В России назвали странными слова Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

Депутат Журова назвала странными слова Бербок о расширении ЕС до Луганска

Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о планах расширить границы Европейского союза (ЕС) от Лиссабона до Луганска кажутся странными. Так на заявление немецкого дипломата в разговоре с «Лентой.ру» ответила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Там у них что-то происходит странное. Одни говорят, что дай бог только в 2030 году только все это рассмотрят и Украина, может быть, станет членом Евросоюза. Другие говорят, что уже сейчас [Украина вступит в ЕС]. Это как информационные вбросы — разные люди разное высказывают, у них единения в этом смысле точно нет. Обращать сейчас на это внимание нет смысла, потому что разные политики, разные течения, разные интересы, разные причины», — отреагировала депутат.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска. «Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И он скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — сказала она.

Своим мнением Бербок поделилась во время визита в Киев, где проходит неформальный саммит глав МИД стран — членов ЕС. Такая встреча вне границ объединения проходит впервые в истории. О ней 2 октября объявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Украина подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после начала российской специальной военной операции. Ряд политиков призывали ускорить процесс. 23 июня 2022 года Украина получила официальный статус кандидата на членство в объединении. Теперь стране нужно провести реформы, чтобы соответствовать европейским критериям.