Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 2 октября 2023Россия

В России назвали странными слова Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

Депутат Журова назвала странными слова Бербок о расширении ЕС до Луганска

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о планах расширить границы Европейского союза (ЕС) от Лиссабона до Луганска кажутся странными. Так на заявление немецкого дипломата в разговоре с «Лентой.ру» ответила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Там у них что-то происходит странное. Одни говорят, что дай бог только в 2030 году только все это рассмотрят и Украина, может быть, станет членом Евросоюза. Другие говорят, что уже сейчас [Украина вступит в ЕС]. Это как информационные вбросы — разные люди разное высказывают, у них единения в этом смысле точно нет. Обращать сейчас на это внимание нет смысла, потому что разные политики, разные течения, разные интересы, разные причины», — отреагировала депутат.

Материалы по теме:
«Любовь к родной стране, любовь к свободе» Как Гельмут Коль сделал немцев богатыми, объединил Германию и создал Евросоюз
«Любовь к родной стране, любовь к свободе»Как Гельмут Коль сделал немцев богатыми, объединил Германию и создал Евросоюз
28 апреля 2023
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
7 сентября 2023

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска. «Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И он скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — сказала она.

Своим мнением Бербок поделилась во время визита в Киев, где проходит неформальный саммит глав МИД стран — членов ЕС. Такая встреча вне границ объединения проходит впервые в истории. О ней 2 октября объявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Украина подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после начала российской специальной военной операции. Ряд политиков призывали ускорить процесс. 23 июня 2022 года Украина получила официальный статус кандидата на членство в объединении. Теперь стране нужно провести реформы, чтобы соответствовать европейским критериям.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    На российском ТВ вышел сюжет об угонщике вертолета на Украину. Бойцы спецназа говорят, что он «не доживет до суда»

    Тимоти Шаламе в кожаном пиджаке подняли на смех в сети

    Вуди Аллен назвал одну из причин для завершения карьеры

    У российского блогера украли украшения известного бренда за три миллиона рублей

    В Британии заявили о продолжении поддержки ВСУ США и Польшей

    В Москве двухлетний ребенок умер в торговом центре на руках у матери

    На Западе заявили о брошенной на растерзание Украине

    Выявлены механизмы воспаления кишечника из-за микроорганизмов

    В Латвии придумали способ лишения русских гражданства

    Курс биткоина достиг максимума с середины августа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости