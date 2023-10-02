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15:28, 2 октября 2023Наука и техника

ВДВ усилят танками и вертолетами

«Известия»: ВДВ России усилят танками и вертолетами

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Воздушно-десантные войска (ВДВ) усилят вертолетами и танками. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны России.

Ожидается, что ВДВ получат вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8АМТШ-ВН, которые, по словам военного эксперта Виктора Мураховского, позволят проводить десантные операции на небольшую глубину.

«Танки остаются наравне с артиллерией и тяжелыми БПМ одной из главных ударных сил во время операций на суше. Они помогут десантникам при прорыве подготовленной обороны и при выходе на глубину высадки тактического десанта», — сказал специалист.

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В августе ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что ВДВ получили многофункциональные парашютные системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ».

В апреле агентству в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что первые серийные российские комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ «Завет-Д», созданные на базе плавающего авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка», начнут поступать в войска до конца текущего года.

Оружие России: на страже Родины
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    Иван Потапов
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