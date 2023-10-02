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22:40, 2 октября 2023Бывший СССР

В Киеве назвали Китай и Индию врагами Украины

Бывший советник Кучмы Соскин назвал Китай, Индию и Бразилию врагами Украины

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что Китай, Индия и Бразилия поддерживают Россию.

По его словам, эти страны можно назвать врагами Украины. «Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США», — сказал он.

Соскин добавил, что крупные страны стали более откровенно показывать свое отношение к Киеву, так как даже Соединенные Штаты постепенно отворачиваются от Украины.

Ранее Соскин заявил, что Россия разрушила множество предприятий и важных производств в стране в ходе ракетных обстрелов. Украина, по его мнению, намеренно не сообщает о реальных масштабах разрушений.

Также политик отметил, что отказ Соединенных Штатов от военной помощи Киеву из-за отсутствия соответствующего пункта в проекте финансирования правительства приведет к краху режима на Украине.

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    Марина Совина
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