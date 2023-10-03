В Крыму откроют обновленную канатную дорогу

В Крыму на Ай-Петри в 2024 году откроют канатную дорогу

На плато горы Ай-Петри в Крыму начнет работать закрытая для посетителей в 2022 году канатная дорога. Об этом сообщает «КП-Крым» со ссылкой на главу администрации Ялты Янину Павленко.

Дорогу откроют в 2024 году. В настоящее время ведутся работы по обновлению транспорта. По словам Павленко, на ремонт вкладываются большие средства. Глава Ялты добавила, что сейчас инвестор закупает все необходимые для ремонтных работ запчасти.

Ранее сообщалось, что на территории тематического парка «Алания парк» в Северной Осетии появилась канатная дорога протяженностью 1700 метров. Работа над проектом разделена на несколько этапов.

