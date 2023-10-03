В тематическом парке Северной Осетии появилась канатная дорога

Канатная дорога появилась в тематическом парке Северной Осетии «Алания парк»

На территории тематического парка «Алания парк» в Северной Осетии появилась канатная дорога протяженностью 1700 метров. Об этом со ссылкой на главу республики Сергея Меняйло сообщает «Интерфакс».

«Трасса 1700 метров уже сделана, колесо обозрения, освещение, система снегоподдержки. То есть в городе, как в Красноярске "Бобровый Лог", будет небольшой курорт», — пояснил Меняйло, описывая проект во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, работа над проектом разделена на несколько этапов. Помимо горнолыжного курорта в Северной Осетии появится еще и тематический парк.

Агентство указывает, что строительство «Алания парка», согласно имеющимся планам, должно завершиться в 2026 году. Проект запустят в эксплуатацию в два этапа: в 2024 году заработает северный склон, а в 2026 — южный склон и парк аттракционов.

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