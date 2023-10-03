Цены на жилье в Европе неожиданно изменились

Eurostat: жилье в еврозоне подешевело на 1,1 процента впервые с 2014 года

Во втором квартале 2023 года цены на жилье в еврозоне (странах, где официальной валютой является евро) неожиданно изменились — недвижимость подешевела впервые с 2014 года. Об этом говорится в отчете Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

По данным аналитиков, в апреле-июне текущего года стоимость жилья снизилась на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Однако в первом квартале (с января по март) 2023 года наблюдалась положительная динамика — плюс 0,4 процента в годовом выражении.

Эксперты отметили, что снижение цен на жилье во втором квартале 2023-го наблюдалось в девяти странах еврозоны, а рост — в 17. Наиболее существенно жилая недвижимость подешевела в Германии (минус 9,9 процента), Дании (минус 7,6 процента) и Швеции (минус 6,8 процента), наиболее существенный рост цен отмечен в Хорватии (плюс 13,7 процента), Болгарии (плюс 10,7 процента) и Литве (плюс 9,4 процента).

По сравнению с первым кварталом цены на жилье в еврозоне в апреле-июне повысились на 0,1 процента, в Евросоюзе — на 0,3 процента, добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что арендаторы во всех европейских странах столкнулись с острой нехваткой съемного жилья, а цены на аренду квартир рекордно выросли. Растущие ставки по ипотечным кредитам вынудили многих отказаться от покупки собственной недвижимости, из-за чего спрос на аренду квартир и домов вырос.