Пенсионеры провели больше года в круизе по миру и сэкономили на доме престарелых

A Current Affair: пенсионеры из Австралии забронировали 51 круиз подряд

Пара пенсионеров из Австралии забронировала 51 кругосветный круиз подряд и таким образом сэкономила на доме престарелых. Историей пожилых путешественников поделался портал A Current Affair.

Марти (Marty) и Джесс Ансен (Jess Ansen) больше года провели в поездках по миру на круизном лайнере Coral Princess компании Princess Cruises. Как утверждают туристы, это более дешевая альтернатива дому престарелых в Австралии, при этом им не нужно самим убираться, стирать одежду и беспокоиться о том, что приготовить на ужин.

Австралийцы рассказали, что на длительную поездку их вдохновил локдаун во время пандемии. Когда все ограничения сняли, пенсионеры захотели «увидеть мир, познакомиться с разными людьми и завести друзей на всю жизнь». Теперь чета Ансенов ежедневно пьет коктейли на палубе роскошного судна, загорает у бассейна и танцует на вечерних дискотеках.

Пенсионеры провели на корабле 455 дней — больше, чем некоторые члены экипажа. Ансены прославились в мире круизов: другие гости уже узнают австралийцев и спрашивают у персонала, на борту ли они. Причем пара не планирует прерывать путешествие: в ближайшее время они собираются в еще один кругосветный круиз, но уже на другом лайнере.

Ранее круизный лайнер из Австралии с сотнями пассажиров на борту застрял у берегов Гренландии. Туристы провели несколько дней в отдаленном районе Арктики в ожидании помощи от датского военного корабля.