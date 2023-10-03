Шойгу отметил заслуги Чечни и Кадырова в ходе СВО

Глава Минобороны Шойгу на селекторе отметил Чечню и заслуги Кадырова в ходе СВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания особо отметил Чечню и заслуги главы республики Рамзана Кадырова в ходе специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

Министр пояснил, что в регионе сформировали три мотострелковых полка и три батальона. По мнению Шойгу, они достойно проявили себя подразделения под командованием Героя России Апты Алаудинова.

Глава Минобороны также подчеркнул, что созданная в Чечне система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи.

Шойгу добавил, что с помощью всесторонней социальной поддержки военнослужащих и членов их семей работа по набору контрактников и добровольцев набирает темпы.

28 сентября Кадыров на встрече в Кремле доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в Чечне, а также обсудил с главой государства участие чеченских бойцов в спецоперации.

Глава Чечни в ходе разговора с главой государства перепутал российский автомобиль Aurus с американским танком Abrams.

