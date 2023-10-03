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08:30, 3 октября 2023Забота о себе

Переживающим из-за размера гениталий мужчинам дали совет

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Коуч по отношениям Закари Зейн посоветовал обладателям небольших пенисов сконцентрироваться на вещах, которые они способны изменить, и не зацикливаться на размере гениталий. Его совет публикует издание Men's Health.

За помощью к Зейну обратился 20-летний читатель, переживающий из-за размера полового органа. Молодой человек считает, что из-за этого не сможет жениться и завести детей. В ответ на письмо коуч отметил, что хотя размер пениса влияет на жизнь мужчины, это не является непреодолимым препятствием. «Вы все еще можете найти любовь, завести детей и сделать все, о чем мечтали. Многих женщин будет устраивать ваш пенис, если в остальном вы уверены в себе, добры и внимательны», — уверен Зейн.

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Коуч посоветовал не зацикливаться на вещах, которые невозможно изменить, и предложил мужчине больше узнать о физиологии женщин, изучить новые эротические техники или найти подходящие секс-игрушки. «Наконец, я бы начал психотерапию, если вы еще этого не сделали. Я бы особенно рекомендовал когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), которая поможет вам привыкнуть к дискомфорту, принять то, что вы не можете изменить, и сосредоточиться на том, что можете», — дал совет Зейн.

Ранее Закари Зейн дал совет мужчинам, обиженным из-за смеха партнерши во время секса. Он указал, что смеяться из-за неловкости в спальне — это грубо и неэтично.

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    Екатерина Улитина
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