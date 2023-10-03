Спикер Маккарти с иронией прокомментировал прошение о своем отстранении

Спикер Конгресса США Маккарти высмеял прошение о своем отстранении

Спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти с иронией отреагировал на прошение о своем отстранении, поданное ранее его однопартийцем Мэттом Гетцем. Политик опубликовал в соцсети X новый пост.

«Давай же», — написал коротко Маккарти в ответ на гневный пост Гетца, в котором конгрессмен известил, что подал соответствующее прошение.

Ходатайство, поданное Мэттом Гетцем 2 октября вечером относится к праву «привилегированной резолюции». Это значит, что она имеет некий приоритет над другими вопросами для Палаты представителей и должна быть рассмотрена в ближайшие дни.

Сам Маккарти неоднократно указывал в интервью, что сохранит свой пост, несмотря на критику своих коллег по партии.

О намерении снять Маккарти с должности Гетц заявлял на прошлой неделе. Он обвинил спикера во лжи республиканцам и президенту, подчеркнув, что в законодательном ведомстве США необходимо новое руководство, которому можно доверять.

Ранее американский лидер Джо Байден призвал покончить с «балансированием на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе из-за вопроса поддержки Украины.

Сам Гетц ранее заявил, что Украина лишилась поддержки со стороны большинства членов Республиканской партии в нижней палате Конгресса США. По его словам, большое количество членов фракции не хотят оказывать Киеву какую-либо помощь.