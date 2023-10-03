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16:42, 3 октября 2023Россия

Украинский беспилотник сбили над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что аппарат самолетного типа был сбит 3 октября около 16:05 по московскому времени. Его целью, по данным оборонного ведомства, были объекты на территории России.

БПЛА, отметили в Минобороны, был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

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Ранее стало известно, что российские пограничники сбили из БТР-80 украинский дрон на подлете к Крыму. Отмечается, что беспилотник нес снаряды поражающего действия. При падении два снаряда внутри БПЛА сдетонировали.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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