ВСУ обстреляли российский приграничный регион

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области в нескольких километрах от российско-украинской границы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Несколько снарядов разорвались на территории промзоны, уточнил глава региона. По данным Telegram-канала Mash, под обстрел попал завод «Монокристалл» — один из крупнейших в мире производителей синтетического сапфира. Ранее это предприятие уже становилось целью ВСУ.

По словам Гладкова, никто не пострадал. «Оперативные службы уточняют последствия на земле», — добавил губернатор.

Ранее 3 октября ВСУ обстреляли поселок Климово Брянской области кассетными боеприпасами. Зафиксированы повреждения нескольких жилых и хозяйственных построек, никто не пострадал.