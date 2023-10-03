Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:22, 3 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли российский приграничный регион

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области в нескольких километрах от российско-украинской границы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Несколько снарядов разорвались на территории промзоны, уточнил глава региона. По данным Telegram-канала Mash, под обстрел попал завод «Монокристалл» — один из крупнейших в мире производителей синтетического сапфира. Ранее это предприятие уже становилось целью ВСУ.

По словам Гладкова, никто не пострадал. «Оперативные службы уточняют последствия на земле», — добавил губернатор.

Ранее 3 октября ВСУ обстреляли поселок Климово Брянской области кассетными боеприпасами. Зафиксированы повреждения нескольких жилых и хозяйственных построек, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ничто не сможет остановить». Американский полковник раскрыл, какой план Россия приготовила против Украины

    В Москве сотрудник магазина алкоголя избил клиента и попал на видео

    Одержимый долголетием миллиардер рассказал о пяти способах прожить дольше

    В США заявили об усилении роли Китая в Арктике

    Азербайджан задержал директора СНБ Карабаха

    Мать побрила лицо школьницы на камеру и взволновала зрителей

    Махачев обратился к Оливейре по поводу реванша

    Еврокомиссия разморозит средства для финансирования Венгрии

    Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

    Представителям военного руководства Украины предъявлены обвинения в терроризме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости