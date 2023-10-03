В ЛНР рассказали об использовании ВСУ полицейских как штурмовиков

Марочко: ВСУ использовали сотрудников полиции из Харькова в качестве штурмовиков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, после отражения очередной атаки украинских военных в районе Белогоровки было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники полиции Харькова. У ликвидированных сотрудников МВД Украины при себе были обнаружены спецсредства и автоматы АКС-74У.

При этом средства бронезащиты и шлема у сотрудников были штатными и имели низкий класс защиты, отметил Марочко.

Ранее Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ у Степовой Новоселовки в Харьковской области. Поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», уточнили в Минобороны России.