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08:56, 3 октября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об использовании ВСУ полицейских как штурмовиков

Марочко: ВСУ использовали сотрудников полиции из Харькова в качестве штурмовиков

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, после отражения очередной атаки украинских военных в районе Белогоровки было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники полиции Харькова. У ликвидированных сотрудников МВД Украины при себе были обнаружены спецсредства и автоматы АКС-74У.

При этом средства бронезащиты и шлема у сотрудников были штатными и имели низкий класс защиты, отметил Марочко.

Ранее Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ у Степовой Новоселовки в Харьковской области. Поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», уточнили в Минобороны России.

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    Марина Совина
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