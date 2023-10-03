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20:05, 3 октября 2023Наука и техника

Названы задачи танковых боеприпасов «Тельник»

Военный эксперт Дандыкин: снаряды «Тельник» применяют против живой силы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Осколочно-фугасные снаряды «Тельник», которые входят в боекомплект танков Т-90М, применяют против живой силы противника. Задачи боеприпаса назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, после применения «Тельника» происходит взрыв с разлетом осколков, которые поражают живую силу.

«Допустим, враг перешел в атаку, в закрытой позиции бьет, на определенное количество километров наши стреляют на самую максимальную дальность от восьми километров. Это очень серьезно», — сообщил Дандыкин.

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Ранее в октябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что экипажи российских танков Т-90М применяют снаряды «Тельник» в ходе специальной военной операции. Боеприпас поддерживает разрыв на подлете к цели с поражением противника готовыми элементами.

В июле стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России очередную партию танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М. В концерне подчеркнули, что эта техника особенно востребована при выполнении задач спецоперации.

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