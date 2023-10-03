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19:17, 3 октября 2023Среда обитания

Москвичам предсказали последний теплый день

Синоптик Вильфанд: в Москве 4 октября потеплеет до плюс 20 градусов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москву вернется летнее тепло, однако такая погода в столице будет только один день, в среду, 4 октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В этот день столбики термометров поднимутся до отметки плюс 18-20 градусов, спрогнозировал синоптик. Такая погода характерна для начала июня, напомнил специалист. Потепление будет сопровождаться дождями и ветром с порывами до 18 метров в секунду. Синоптик призвал москвичей быть внимательными в связи с усилением ветра.

Вильфанд также предсказал приход в Москву еще одного бабьего лета «в октябрьском исполнении». Он напомнил, что бабьим летом считается период теплой и сухой погоды после затяжного ненастья.

Сентябрь оказался самым сухим месяцем за 141 год метеонаблюдений. Кроме того, средняя температура в этом месяце составила плюс 15 градусов и оказалась на 3,1 градуса выше климатической нормы, отмечал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее стало известно, что отопление в Москве начнут включать с 3 октября. В первую очередь подача тепла затронет социальные учреждения — школы, детские сады, больницы и поликлиники.

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    Мария Черкасова
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