Москвичам предсказали последний теплый день

Синоптик Вильфанд: в Москве 4 октября потеплеет до плюс 20 градусов

В Москву вернется летнее тепло, однако такая погода в столице будет только один день, в среду, 4 октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В этот день столбики термометров поднимутся до отметки плюс 18-20 градусов, спрогнозировал синоптик. Такая погода характерна для начала июня, напомнил специалист. Потепление будет сопровождаться дождями и ветром с порывами до 18 метров в секунду. Синоптик призвал москвичей быть внимательными в связи с усилением ветра.

Вильфанд также предсказал приход в Москву еще одного бабьего лета «в октябрьском исполнении». Он напомнил, что бабьим летом считается период теплой и сухой погоды после затяжного ненастья.

Сентябрь оказался самым сухим месяцем за 141 год метеонаблюдений. Кроме того, средняя температура в этом месяце составила плюс 15 градусов и оказалась на 3,1 градуса выше климатической нормы, отмечал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее стало известно, что отопление в Москве начнут включать с 3 октября. В первую очередь подача тепла затронет социальные учреждения — школы, детские сады, больницы и поликлиники.