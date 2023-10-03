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09:01, 3 октября 2023Наука и техника

Названа самая важная функция iPhone 15

Mobiles.co.uk: USB-C признали самой важной особенностью iPhone 15

Фото: Samuel Angor / Unsplash

Журналисты и блогеры назвали главной особенностью новых смартфонов Apple универсальный разъем USB-C. Об этом сообщает издание SamMobile.

Авторы медиа сослались на отчет британского ретейлера Mobiles.co.uk, который подсчитал, как в глобальных СМИ освещали функции смартфонов Apple. Оказалось, что журналисты и блогеры по всему миру отметили USB-C как наиболее важную деталь iPhone 15.

В отчете были проанализированы новостные статьи и материалы, посвященные устройствам Apple. Выяснилось, что за месяц до запуска iPhone 15 и спустя неделю после в интернете появилось 150 тысяч статей, в которых говорилось о разъеме USB-C. По словам исследователей, это рекордный показатель.

Для сравнения, главной особенностью iPhone 14 Pro и 14 Pro Max назвали вырез Dynamic Island. Однако этому элементу передней панели в частности и смартфонов Apple в целом посвятили лишь 7,2 тысячи статей.

По словам журналистов SamMobile, данная статистика наглядно показывает, насколько важным оказалось внедрение USB-C в iPhone, хотя авторы и не считают это инновацией. «Мы просто рады, что Apple наконец-то увидела в этом смысл (или, скорее, Европейский союз заставил ее увидеть смысл)», — подчеркнули авторы.

Ранее представители компании Apple заявили о намерениях исправить проблему с перегревом нового смартфона iPhone 15. В корпорации подчеркнули, что соответствующий апдейт появится в следующем обновлении iOS.

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    Андрей Ставицкий
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