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15:20, 3 октября 2023Путешествия

Россиянка заплатила 1,5 миллиона рублей за визу США и осталась без поездки

TourDom: жительница Воронежа заплатила за фейковую визу США 1,5 миллиона рублей

Фото: PKpix / Shutterstock / Fotodom

Россиянка заплатила больше 1,5 миллиона рублей за фейковую визу Соединенных Штатов и осталась без поездки. Об этом пишет портал TourDom.

Непредвиденная ситуация произошла с 26-летней жительницей Воронежа, планировавшей посетить США. Отмечается, что оформление документов девушка доверила новому возлюбленному. Мужчина сообщил, что ей не придется даже приходить на собеседование, а все документы можно будет оформить заочно.

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«Вскоре россиянке в мессенджере начали поступать сообщения с уточнением деталей от "дипломатов" и "консулов", якобы занимающихся въездными разрешениями», — говорится в сообщении.

На протяжении двух месяцев россиянин общался с девушкой с разных номеров, представляясь работниками консульских служб. «За "выдачу визы" нужно было заплатить, однако в последний момент сделка срывалась, и оформление документов приходилось "начинать заново"», — пояснили в издании.

Таким образом, в период с конца июня по сентябрь 2023 года пострадавшая перевела на незнакомые номера около 1,6 миллиона рублей. «Вероятно, она и дальше бы оплачивала "визовое сопровождение", если бы родители не забили тревогу и не обратились в полицию», — пишет источник.

В итоге злоумышленника задержали по месту жительства, он сразу дал признательные показания. Мужчина рассказал, что полученные от возлюбленной деньги потратил на игровую приставку, ремонт автомобиля и прочие личные цели. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в октябре российские пенсионерки рассказали об унижениях в аэропорту Японии из-за санкций. Непредвиденная ситуация произошла в авиагавани Токио с двумя летевшими в Сеул туристками из России во время регистрации. Россиянок задержали японские таможенники, завели в отдельную комнату, закрыли и заставили вытащить всю имеющуюся валюту.

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    Фариза Бацазова
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