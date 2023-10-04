Захарова осудила антироссийские высказывания главы МИД Норвегии

Захарова назвала высказывание главы МИД Норвегии о России кощунственным

Кощунственные высказывания министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт являются надругательством над совместной историей двух государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат осудила антироссийскую риторику главы норвежского МИД и отметила, что без советских воинов, отдавших свои жизни за борьбу с нацизмом, Европы и, в частности, Норвегии не существовало бы. «Проводимая параллель между поддержкой киевского режима в противостоянии с Россией и борьбой с нацистской Германией не просто кощунственна. Это надругательство над совместной историей», — сказала она.

Ранее посольство России в Осло обвинило власти Норвегии в манипулировании историческими фактами о Второй мировой войне и послевоенном периоде. В сообщении посольства говорится, что параллель между нацистами и Россией оскорбляет память тысяч советских людей, боровшихся за освобождение Северной Норвегии.