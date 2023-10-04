Захарова назвала ЕС театром абсурда из-за заявления о ядерном статусе Украины

Представитель МИД РФ Захарова не исключила, что ЕС понадобится ядерная Украина

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова не исключает, что Европейскому союзу (ЕС) понадобится ядерная Украина. Об этом представитель ведомства сказала в эфире радио Sputnik, передает РИА Новости.

Захарова назвала Евросоюз театром абсурда из-за отсутствия реакции на заявление Владимира Зеленского о необходимости получения Украиной ядерного статуса. «С учетом того что такие люди, как [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок, находятся у власти в странах Евросоюза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — сказала она.

Ранее Захарова ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европейский союз (ЕС) скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска. По словам представителя МИД России, Луганск будет в ЕС, только если в организацию вступит Россия, или Бербок «забыла развернуться на 360 градусов».