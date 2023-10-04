Захарова назвала ЕС театром абсурда из-за заявления о ядерном статусе Украины
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова не исключает, что Европейскому союзу (ЕС) понадобится ядерная Украина. Об этом представитель ведомства сказала в эфире радио Sputnik, передает РИА Новости.
Захарова назвала Евросоюз театром абсурда из-за отсутствия реакции на заявление Владимира Зеленского о необходимости получения Украиной ядерного статуса. «С учетом того что такие люди, как [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок, находятся у власти в странах Евросоюза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — сказала она.
Ранее Захарова ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европейский союз (ЕС) скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска. По словам представителя МИД России, Луганск будет в ЕС, только если в организацию вступит Россия, или Бербок «забыла развернуться на 360 градусов».