AP: Пакистан объявил о масштабной высылке афганских беженцев из страны

Правительство Пакистана объявило о масштабной высылке незаконно находящихся в стране мигрантов, что вызвало тревогу среди сбежавших от талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) 1,7 миллиона афганцев. Об этом сообщает AP.

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Сарфраз Бугти заявил, что подобные меры не направлены против афганских беженцев напрямую и будут распространяться на мигрантов всех национальностей. «Любой, кто живет в стране нелегально, должен вернуться обратно», — сказал он.

Бугти добавил, что все незарегистрированные мигранты должны добровольно вернуться в свои страны до конца октября, чтобы избежать массовых арестов и насильного возвращения на родину. Он также уточнил, что правительство планирует конфисковать имущество и активы нелегальных мигрантов и создать специальную телефонную линию, чтобы представители общественности могли сообщать властям о таких мигрантах за вознаграждение.

Сообщается, что кампания проводится на фоне ухудшения отношений между Пакистаном и Афганистаном, возглавляемым «Талибаном», из-за заявлений правительства Пакистана о нападениях в стране боевиков-талибов и их перемещения через общую границу.

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что формирование в Афганистане инклюзивного кабинета министров, в котором будут представлены разные политические силы и народности является обязательным условием для признания власти талибов Россией. По его слова, если это произойдет, Россия исключит представителей «Талибана» из санкционного списка Совета безопасности ООН.