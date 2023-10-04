Тренер «Спартака» ответил на вопрос об отставке

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не думает об отставке

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос об отставке. Его слова приводит ТАСС.

Специалист заявил, что не думает об увольнении, так как его интересует только подготовка команды к следующему матчу. «Это футбол, тут так бывает: если ты проигрываешь — то виновен, если выигрываешь — ты бог», — посчитал он. Абаскаль добавил, что придерживается жизненного кредо, согласно которому после черной полосы наступит белая.

Ранее 4 октября московское «Динамо» одержало разгромную победу над «Спартаком» в матче пятого тура группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают пятое место, набрав 16 очков. Команда не смогла одержать победу в двух последних матчах турнира.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне 2022/2023 клуб занял третье место в турнирной таблице РПЛ, уступив московскому ЦСКА и петербургскому «Зениту».