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18:24, 4 октября 2023Из жизни

Девушка с винтовкой из маленького городка прошла в финал конкурса «Мисс Россия»

Биатлонистка из Кирово-Чепецка поборется за титул «Мисс Россия»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Биатлонистка из маленького городка в Поволжье поборется за титул самой красивой девушки страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Информация о ее участии была опубликована на официальном сайте конкурса.

19-летняя Варвара Шутова прошла в финал «Мисс Россия — 2023» после отборочных туров. Она приехала на конкурс из города Кирово-Чепецк.

Шутова много лет профессионально занималась биатлоном и стала кандидатом в мастера спорта. Сейчас она учится в Поволжском Государственном университете физической культуры. В будущем девушка надеется стать тренером и учить детей ездить на лыжах и стрелять из винтовки.

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Несколько лет назад родители Шутовой покорили Эльбрус. По ее словам, она мечтает тоже однажды оказаться на этой вершине.

Ранее сообщалось, что россиянка Ирина Кирсанова выиграла международный конкурс красоты и стала обладательницей титула «Супермодель Вселенной — 2023». Финал прошел в субботу, 30 сентября, в Куала-Лумпуре, Малайзия.

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