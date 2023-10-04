Девушка с винтовкой из маленького городка прошла в финал конкурса «Мисс Россия»

Биатлонистка из Кирово-Чепецка поборется за титул «Мисс Россия»

Биатлонистка из маленького городка в Поволжье поборется за титул самой красивой девушки страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Информация о ее участии была опубликована на официальном сайте конкурса.

19-летняя Варвара Шутова прошла в финал «Мисс Россия — 2023» после отборочных туров. Она приехала на конкурс из города Кирово-Чепецк.

Шутова много лет профессионально занималась биатлоном и стала кандидатом в мастера спорта. Сейчас она учится в Поволжском Государственном университете физической культуры. В будущем девушка надеется стать тренером и учить детей ездить на лыжах и стрелять из винтовки.

Несколько лет назад родители Шутовой покорили Эльбрус. По ее словам, она мечтает тоже однажды оказаться на этой вершине.

Ранее сообщалось, что россиянка Ирина Кирсанова выиграла международный конкурс красоты и стала обладательницей титула «Супермодель Вселенной — 2023». Финал прошел в субботу, 30 сентября, в Куала-Лумпуре, Малайзия.