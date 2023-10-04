Бывший российский министр предстанет перед судом за превышение полномочий

В Бурятии осудят экс-министра Сергея Матвеева за превышение полномочий

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии республики Сергея Матвеева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-министр проходит обвиняемым по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 21 июня 2021 года Минприроды республики и местный бизнесмен заключили госконтракт на сумму более 419 миллионов рублей, согласно которому нужно было рекультивировать свалку в поселке Усть-Баргузине Баргузинского района в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. При этом было необходимо провести торги и выбрать организацию, которая осуществляла бы внешнюю экологическую экспертизу.

Министр этого не сделал, но потом спешно, нарушая действующее законодательство о контрактной системе, напрямую заключил три контакта на эту работу со знакомым предпринимателем, у которого не было опыта и достаточных ресурсов. Полученные от него заключения не позволили в полной мере оценить качество выполненных работ и спровоцировали нарушение в сфере охраны окружающей среды.

Следователи также считают, что министр в интересах подрядчика незаконно увеличил цену государственного контракта более чем на 30 миллионов рублей и размер аванса с 10 до 30 процентов.

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