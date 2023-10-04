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15:37, 4 октября 2023Наука и техника

Создан препарат из наночастиц для профилактики рака кишечника

Pharmaceutics: протестирован препарат для предотвращения рака кишечника

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Института биомедицинских наук при Университете штата Джорджия (США) создали препарат из липидных наночастиц для профилактики рака кишечника, связанного с колитом. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Препарат состоит из нанолипосом, к которым прикрепили M13 (M13-NL) — липидные наночастицы. Предыдущие работы в лабораторных культурах (in vitro) показали, что M13-NL эффективно воздействует на толстую кишку и изменяет микробиом кишечника. Кроме того, вещество способно модифицировать метаболиты микроорганизмов, которые могут предотвращать развитие хронического язвенного колита.

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Теперь специалисты решили протестировать препарат на живых организмах, а также выяснить, может ли он противостоять развитию рака кишечника, спровоцированного колитом. У мышей, которым давали M13-NL, не развивались опухоли. Теперь авторы хотят провести дополнительные испытания, чтобы доказать, что лекарство можно использовать на людях.

В августе сотрудники Института медицинских исследований Гарвана представили лекарство против одного из опаснейших видов рака — аденокарциномы поджелудочной железы. Обычно в течение пяти лет после постановки диагноза выживает на более десяти процентов пациентов.

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    Елена Апазиди
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