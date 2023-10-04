Россиянин получил Нобелевскую премию по химии. Что известно об Алексее Екимове?

Лауреатом Нобелевской премии по химии за 2023 год стал выходец из СССР

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2023 год стали работающие в США ученые Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов. Награда была присуждена за фундаментальные открытия в области нанотехнологий. В частности, ученые занимались «открытием и исследованием квантовых точек — наночастиц, которые настолько малы, что их размер определяет их свойства».

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что независимо друг от друга Екимову и Брусу удалось создать квантовые точки, тогда как Бавенди совершил революцию в химическом производстве.

Эти достижения представляют собой важную веху в нанотехнологиях Нобелевский комитет

Размер премии в этом году равен 11 миллионам шведских крон (примерно один миллион долларов США). Финансовое вознаграждение будет распределено поровну между всеми лауреатами. Церемония награждения лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольме (Швеция).

Мунги Бавенди Фото: Steven Senne / AP

Екимов учился в Советском Союзе

Екимов родился 28 февраля 1945 года. В 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1974 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Тема кандидатской диссертации — «Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках».

В 1989 году стал доктором физико-математических наук

Тема докторской диссертации — «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах».

С конца 1990-х годов Акимов начал работать на Западе. Преподавал во французских, японских и британских университетах. Работал в американской компании Nanocrystals Technology.

Два других лауреата тоже работают в США

Тунисско-французско-американский химик Бавенди родился в 1961 году в Париже. В 1988 году получил степень бакалавра химии в Чикагском университете. В настоящее время работает в Массачусетском технологическом институте.

Фото: Tom Little / Reuters

Американец Брус родился в 1943 году в Кливленде (США). В 1965 году получил степень бакалавра в Университете Райса. Работал в частных американских компаниях. С 1990-х годов преподает в Колумбийском университете.

Луис Брус (слева) Фото: Haakon Mosvold Larsen / Scanpix Norway / Reuters

В 2022 году премию по химии присудили за развитие клик-химии и биоортогональной химии

В 2022 году Нобелевская премия по химии была присуждена Каролин Рут Бертоцци, Мортену Мелдалу и Барри Шарплессу, последний стал лауреатом премии во второй раз. Ученые были награждены за развитие клик-химии и биоортогональной химии.

Клик-химия — это направление, изучающее химические реакции, в ходе которых отдельные маленькие соединения соединяются с получением нужных химических веществ. Шарплесс, который стал лауреатом Нобелевской премии по химии второй раз, придумал концепцию химического конструктора еще в 2000 году.

Позднее он и датский химик Мелдал представили катализируемое медью азид-алкиновое циклоприсоединение, которое сейчас широко используется при разработке лекарств

Бертоцци разработала клик-реакции, которые могут протекать внутри живых организмов, не мешая естественному метаболизму клеток, что стало основой для биоортогональной химии. Эти реакции теперь широко используются во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов. Биоортогональные реакции также улучшили нацеливание противоопухолевых препаратов на раковые клетки.