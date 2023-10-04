В МИД рассказали о нюансе с выдачей виз России для переговоров «ядерной пятерки»

Рябков: РФ выдали визы США, но решения о месте встречи «ядерной пятерки» нет

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о нюансе с выдачей виз США российской делегации для участия в переговорах «ядерной пятерки». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, представители России должны были принять участие во встрече «пятерки» на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Однако случилась задержка с выдачей виз, из-за которой еще не принято решение о том, где и когда теперь состоятся консультации экспертов пяти ядерных стран.

В июле пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Британия — провели переговоры по ядерному оружию в Каире. Консультации были посвящены вопросам снижения стратегических рисков и ядерным доктринам.