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07:53, 4 октября 2023Спорт

Иностранный футболист ЦСКА оценил русский мат

Футболист ЦСКА Милан Гайич заявил, что на русском ему запомнились матерные слова

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сербский полузащитник московского ЦСКА Милан Гайич оценил русский мат. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что уже хорошо понимает русский язык и может отвечать на нем на вопросы во время интервью. «Конечно, матерные слова мне запомнились в первую очередь. Какие конкретно, не скажу», — пошутил он.

Серб является воспитанником белградского ОФК, затем играл за французский «Бордо». Он перешел в ЦСКА летом 2022 года на правах свободного агента. Контракт с ним подписан до 2025 года.

27 июля французский легионер «Локомотива» Вильсон Изидор, выступающий на правах аренды за петербургский «Зенит», рассказал о пользе русского мата. Спортсмен отметил, что в России многие люди часто нецензурно выражаются, и это помогает ему во время матчей.

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    Анастасия Борисова
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