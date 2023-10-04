Иностранный футболист ЦСКА оценил русский мат

Футболист ЦСКА Милан Гайич заявил, что на русском ему запомнились матерные слова

Сербский полузащитник московского ЦСКА Милан Гайич оценил русский мат. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что уже хорошо понимает русский язык и может отвечать на нем на вопросы во время интервью. «Конечно, матерные слова мне запомнились в первую очередь. Какие конкретно, не скажу», — пошутил он.

Серб является воспитанником белградского ОФК, затем играл за французский «Бордо». Он перешел в ЦСКА летом 2022 года на правах свободного агента. Контракт с ним подписан до 2025 года.

27 июля французский легионер «Локомотива» Вильсон Изидор, выступающий на правах аренды за петербургский «Зенит», рассказал о пользе русского мата. Спортсмен отметил, что в России многие люди часто нецензурно выражаются, и это помогает ему во время матчей.