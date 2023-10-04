Россиянам назвали самый уязвимый способ входа на «Госуслуги»

Эксперт Чащин: вход по СМС на портал «Госуслуг» является самым уязвимым

Вход с подтверждением по СМС на «Госуслуги» является самым удобным и при этом наименее безопасным способом входа на портал. Об этом заявил операционный директор компании «Мультифактор» Виктор Чащин, передает РИА Новости.

«СМС — наиболее удобный для пользователя способ, ведь телефон сегодня есть у каждого. Однако с точки зрения безопасности это самый уязвимый вариант второго фактора», — предупредил россиян Чащин. Он объяснил, что СМС могут перехватить злоумышленники или номер телефона, на который пришло сообщение, может оказаться у другого человека, например, если владелец потерял сим-карту.

Более надежным способом входа на «Госуслуги» эксперт назвал генерацию одноразового кода в специальном ТОТР-приложении. По словам Чащина, злоумышленники не смогут перехватить этот код удаленно, им удастся получить доступ к нему, только в случае если у них окажется в руках устройство, на котором установлено приложение.

Также безопасным является вход на портал по биометрии. «Биометрия пугает многих пользователей тем, что они боятся передавать компаниям и государству столь важные персональные данные», — отметил эксперт. Он рассказал, что биометрические данные пользователей защищены разными видами шифрования, благодаря чему злоумышленники не могут похитить их. Эксперт добавил, что войти на «Госуслуги» по биометрии получится только с компьютера или ноутбука.

С 1 октября в России стала обязательной двухфакторная аутентификация на «Госуслугах». Теперь пользователям, у которых не была настроена эта функция, при входе в приложение система будет предлагать ввести вместе с логином и паролем код из СМС-сообщения. Другой способ входа можно настроить на портале.