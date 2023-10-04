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10:27, 4 октября 2023Забота о себе

Врачи назвали эффективное средство от похмелья

Диетолог Лаура Фельдман: напитки для спортсменов могут облегчить похмелье

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Напитки для спортсменов, содержащие калий и натрий, могут быть эффективным средством для облегчения похмелья, считают врач-терапевт Фред Дэвис, а также диетологи Лаура Фельдман и Дебора Сальваторе. Их слова приводит Fox News.

Дэвис рассказал, что калий и натрий являются электролитами, которые выполняют в организме важную функцию — передают энергию, поддерживают водный баланс и обеспечивают процесс дыхания клеток. По его словам, при употреблении алкоголя, а также активных занятиях спортом или приступах тошноты эти вещества вымываются из организма, из-за чего человек ощущает слабость, головную и мышечную боль.

Спортивные напитки и другие напитки, восполняющие электролиты, содержат жидкость и углеводы, которые могут помочь справиться с симптомами похмелья

Лаура Фельдмандиетолог
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В то же время Фильдман подчеркнула, что эффективность названного ею способа не подтверждена научными исследованиями. Дебора Сальваторе добавила, что люди, которые почувствовали положительное действие этого средства, могли испытать эффект плацебо. По ее мнению, электролиты не лечат похмелье, а облегчают симптомы обезвоживания.

Ранее диетолог Люси Керрисон назвала ферментированные продукты идеальным средством от похмелья. При этом, по ее словам, жирная или жареная пища не помогает избавиться от головной боли, тошноты и чувства разбитости.

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    Екатерина Улитина
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