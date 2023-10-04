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09:00, 4 октября 2023Наука и техника

Обнаружена новая цель для лечения ожирения

Journal of Clinical Investigation: обнаружен фермент для лечения ожирения

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Ученые Медицинской школы Университета Колорадо обнаружили новую цель для лечения ожирения. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

В работе авторы сосредоточились на изучении фермента гистондеацетилаза 11 (HDAC11), который необходим для регуляции функции жировой ткани. Команда рассматривала, к чему может привести подавление HDAC11 у мышей и в клетках жировой ткани человека, которые были получены от пациентов с ожирением, перенесших операцию.

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Они заметили, что ингибирование HDAC11 приводило к образованию белого жира, который в основном сохраняет энергию в форме триглицеридов. Существует еще коричневая жировая ткань со множеством митохондрий, которые рассеивают химическую энергию в виде тепла в ходе термогенеза, а также бежевый жир — переходный между белым и коричневым.

Открытие демонстрирует, что жировые клетки можно стимулировать для расхода энергии, воздействуя на различные молекулярные механизмы в ткани. Это происходит за счет увеличения экспрессии UCP1 даже в условиях резистентности к катехоламинам, на которые нацелены предыдущие методы борьбы с ожирением.

В сентябре 2023 года сотрудники из Университета Флориды представили препарат для похудения, имитирующий физическую активность. Соединение помогает эффективнее терять вес во время тренировок, при этом не влияет на аппетит.

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    Елена Апазиди
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