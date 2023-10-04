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13:27, 4 октября 2023Спорт

В МОК опровергли информацию о запрете россиянам участвовать в юношеских ОИ-2024

В МОК заявили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде-2024
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Unsplash

В Международном олимпийском комитете (МОК) опровергли информацию о запрете россиянам участвовать в юношеских Олимпийских играх-2024. Комментарий организации передает ТАСС.

«На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо», — заявили в МОК и добавили, что никакого дальнейшего решения принято не было. Таким образом, российские спортсмены сохраняют возможность пройти квалификационный отбор на соревнования.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов отказались допускать до юношеской Олимпиады. «Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — заявили «Советскому спорту» в организации.

Турнир пройдет с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее. Принять участие в нем могут атлеты в возрасте от 15 до 18 лет.

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    Дарья Коршунова
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