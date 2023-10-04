Российским спортсменам отказали в участии в юношеских Олимпийских играх-2024

МОК отказался допускать российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допускать российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр-2024. Комментарий организации приводит «Советский спорт».

«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — заявили в организации. Турнир для атлетов в возрасте от 15 до 18 лет пройдет с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее.

На предыдущих Играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная России выиграла медальный зачет. Команда завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.