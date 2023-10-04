Полиция начала проверку после избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

Полиция начала проверку после избиения Журавеля сыном Кадырова

Полиция начала проверку после избиения активиста Никиты Журавеля Адамом Кадыровым, сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в грозненском СИЗО-1, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, проверку ведут сотрудники отдела полиции №1 Ахматовского района города Грозного.

«Теперь полицейские должны решить, были ли в действиях Адама Кадырова какие-либо нарушения законодательства. Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Чечни», — сказано в сообщении.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения обвиненного в сожжении Корана. На кадрах было видно, как Адам наносит сидящему на стуле мужчине несколько ударов — в том числе ногами в голову. Глава региона похвалил сына за его поступок.

Позже член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что видео избиения является доказательством преступления. Правозащитница подчеркнула, что Россия — это правовое государство, в котором все равны перед законом.