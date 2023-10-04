Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:01, 4 октября 2023Силовые структуры

Полиция начала проверку после избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

Полиция начала проверку после избиения Журавеля сыном Кадырова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полиция начала проверку после избиения активиста Никиты Журавеля Адамом Кадыровым, сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в грозненском СИЗО-1, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, проверку ведут сотрудники отдела полиции №1 Ахматовского района города Грозного.

«Теперь полицейские должны решить, были ли в действиях Адама Кадырова какие-либо нарушения законодательства. Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Чечни», — сказано в сообщении.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения обвиненного в сожжении Корана. На кадрах было видно, как Адам наносит сидящему на стуле мужчине несколько ударов — в том числе ногами в голову. Глава региона похвалил сына за его поступок.

Позже член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что видео избиения является доказательством преступления. Правозащитница подчеркнула, что Россия — это правовое государство, в котором все равны перед законом.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Яланская
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Почему платить за порчу подъезда и лифта теперь будут жильцы?

    Купальный сезон на Черном море «продлили»

    Ковальчук оценил отстранение российских хоккеистов от международных турниров

    Россия объявила в розыск воюющего на Украине главу грузинского легиона

    В России оценили влияние переданных Киеву новейших вооружений на СВО

    Назван срок начала поставок российского газа в новую страну

    Полиция начала проверку после избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

    На российском нефтяном месторождении произошел взрыв

    Бастрыкин взял на контроль дело о покушении отца на маленькую дочь

    Медведев сообщил Украине две приятные новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости