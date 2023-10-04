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08:06, 4 октября 2023Мир

Стало известно о секретных переговорах России, США и Евросоюза

Politico: Россия, США и ЕС провели секретные переговоры по Нагорному Карабаху

Фото: Pixabay

Россия, США и Европейский союз (ЕС) провели секретные переговоры по Нагорному Карабаху всего за несколько дней до того, как в прошлом месяце Азербайджан начал специальную операцию в регионе. Об этом пишет газета Politico.

Известно, что данная встреча знаменует собой редкий контакт между Москвой и Западом по серьезной проблеме безопасности после 24 февраля 2022 года.

Высокопоставленный дипломат, знакомый с ходом обсуждений, сообщил изданию, что переговоры состоялись 17 сентября в Стамбуле, основное внимание было уделено вопросам пропуска гуманитарных конвоев из Армении в Нагорный Карабах, чтобы обеспечить топливом и продовольствием местных жителей.

США представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, Евросоюз направил представителя в регионе Тойво Клаара, а от России прибыл специальный посланник президента Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Сотрудник Госдепартамента США отказался комментировать встречу, назвав ее частной дипломатической дискуссией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос утверждения мирного договора между Баку и Ереваном по-прежнему актуален, несмотря на решение властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) о прекращении ее существования.

19 сентября азербайджанское Минобороны объявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на карабахской территории.

Позднее глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Населению региона было предложено изучить представленные Азербайджаном условия реинтеграции для принятия решения о возможности пребывания в Карабахе.

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    Марина Совина
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