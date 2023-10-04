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12:42, 4 октября 2023Мир

МИД России выразил протест Японии из-за военной активности

Захарова: МИД выразил протест Японии из-за военной активности Токио
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Москва выразила протест японскому посольству в России, указав на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у дальневосточных рубежей РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на Youtube.

По словам дипломата, протест был заявлен из-за масштабных японо-американских учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от российских границ в период с 14 по 23 сентября, а также из-за планов реализовать аналогичные маневры в конце октября-декабре.

«Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой Токио, в том числе совместно со странами-членами НАТО», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что Москва предупредила Токио, что безответственная политика администрации японского премьер-министра Фумио Кисиды ставит Японию на путь «опасной эскалации и напряженности» в регионе.

Ранее депутат палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что отношения Москвы и Токио были разрушены за последний год.

В сентябре новый глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что страна продолжит санкции против России, но при этом будет исходить из своих национальных интересов.

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    Варвара Кошечкина
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