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17:47, 4 октября 2023Экономика

Канада разрешила своему бизнесу обходить санкции против России

Le Devoir: Канада выдала бизнесу разрешения на обход антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Mark Blinch / Reuters

Канада выдала своему бизнесу разрешение на обход экономических санкций против России. С марта 2022 года местные компании заключили почти на 50 миллионов долларов сделок, связанных с покупками российских энергоресурсов, роскоши или с поставками товаров двойного назначения, сообщает Le Devoir.

Оттава выдала более десяти специальных разрешений, позволяющих канадским компаниям обходить экономические санкции, которые сама же ввела в отношении Москвы. Это позволило местному бизнесу экспортировать в Россию алюминиевые детали, электрические статические преобразователи, рентгеновские аппараты и устройства, буровые машины и оборудование для зондирования почвы, а также запчасти для их обслуживания или ремонта. Объем поставок составил почти 2,8 миллиона долларов, пишет издание. Также власти Канады позволили бизнесу импортировать предметы роскоши и используемые в строительстве и геологоразведке товары — с марта 2022 года их поставки выросли до 47 миллионов долларов.

В Министерстве иностранных дел страны, отвечающем за выдачу этих временных экспортных и импортных сертификатов, признали наличие разрешений, но отказались называть количество выданных документов и причины их оформления.

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Новости о разрешении обходить санкции вызвали резкую реакцию оппозиционных партий в парламенте. По словам гендиректора международной неправительственной организации Amnesty International Франс Пресс Изабель Ланглуа, иногда экономические интересы преобладают над «политической волей защищать демократию и верховенство закона».

«Я не исхожу из того, что мы не должны делать исключений, но я считаю, что это (обход антироссийских санкций) становится правилом, и это, мягко говоря, вызывает беспокойство», — заявил представитель по иностранным делам блока Квебека Стефан Бержерон.

Исключения могут быть оправданы в тех случаях, если ограничения оказываются контрпродуктивными для Канады. Например, в прошлом году канадские фермеры пострадали от санкций, из-за которых пришлось платить 35-процентную пошлину на импорт российских удобрений, добавил Бержерон.

В конце августа 2023-го Оттава расширила список антироссийских санкций. Под новые ограничительные меры попали 29 юридических лиц из России, включая компании «Северсталь», «Русатом Оверсиз», а также банки «Уралсиб», «Зенит» и Росбанк. 29 сентября в санкционные списки внесли еще 42 российских физлица и 22 компании. Среди них — глава Россотрудничества Евгений Примаков. Также под санкции попали университеты МГИМО и ВШЭ, Русское географическое общество (РГО), клуб «Валдай» и издания «Взгляд» и «Комсомольская правда».

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    Вячеслав Агапов
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