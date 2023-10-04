Цены на нефть резко упали

Стоимость барреля нефти Brent на Лондонской бирже резко упала

Во время торгов на лондонской бирже ICE нефть резко подешевела. Стоимость эталонного барреля Brent упала почти на пять процентов, свидетельствуют данные площадки.

Декабрьские фьючерсы упали в цене ниже отметки в 87 долларов впервые с 1 сентября 2023 года. За день снижение составило порядка пяти процентов. На минимуме баррель североморской нефти дешевел до уровня в 86,49 доллара.

Баррель нефти техасской марки WTI с доставкой в ноябре также упал в цене. На момент написания материала его стоимость опускалась до 84,8 доллара. Итоговое падение за день составило порядка 4.8 процента.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури предупредил о риске «большого организованного хаоса» на глобальном нефтяном рынке, если нефть подорожает до 100 долларов за баррель. Это не устроит ни страны-производители, ни государства-импортеры, уточнил министр. Он также заявил о возможности повторения мирового энергетического кризиса 2008 года, в разгар которого нефть дорожала до 134,3 доллара за баррель. К такому исходу может привести продолжающееся сокращение сырьевой добычи со стороны крупнейших мировых экспортеров.

4 октября комитет ОПЕК+ заявил, что объединение стран-экспортеров не будет менять действующие квоты на добычу нефти. При этом в организации подтвердили готовность отреагировать на любое изменение на рынке. Впервые ОПЕК+ сократила добычу нефти в мае 2020 года — на фоне падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 ее уменьшили на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В ноябре 2022-го добычу дополнительно снизили до 2 миллионов баррелей в сутки. В 2024 году сокращение должно составить 1,4 миллиона баррелей в сутки.

