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21:09, 4 октября 2023Экономика

Цены на нефть резко упали

Стоимость барреля нефти Brent на Лондонской бирже резко упала

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Во время торгов на лондонской бирже ICE нефть резко подешевела. Стоимость эталонного барреля Brent упала почти на пять процентов, свидетельствуют данные площадки.

Декабрьские фьючерсы упали в цене ниже отметки в 87 долларов впервые с 1 сентября 2023 года. За день снижение составило порядка пяти процентов. На минимуме баррель североморской нефти дешевел до уровня в 86,49 доллара.

Баррель нефти техасской марки WTI с доставкой в ноябре также упал в цене. На момент написания материала его стоимость опускалась до 84,8 доллара. Итоговое падение за день составило порядка 4.8 процента.

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Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури предупредил о риске «большого организованного хаоса» на глобальном нефтяном рынке, если нефть подорожает до 100 долларов за баррель. Это не устроит ни страны-производители, ни государства-импортеры, уточнил министр. Он также заявил о возможности повторения мирового энергетического кризиса 2008 года, в разгар которого нефть дорожала до 134,3 доллара за баррель. К такому исходу может привести продолжающееся сокращение сырьевой добычи со стороны крупнейших мировых экспортеров.

4 октября комитет ОПЕК+ заявил, что объединение стран-экспортеров не будет менять действующие квоты на добычу нефти. При этом в организации подтвердили готовность отреагировать на любое изменение на рынке. Впервые ОПЕК+ сократила добычу нефти в мае 2020 года — на фоне падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 ее уменьшили на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В ноябре 2022-го добычу дополнительно снизили до 2 миллионов баррелей в сутки. В 2024 году сокращение должно составить 1,4 миллиона баррелей в сутки.

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    Вячеслав Агапов
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