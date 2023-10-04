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08:51, 4 октября 2023Наука и техника

Россиян предупредили о новых смартфонах со встроенными вирусами

Специалист Лукацкий заявил о предустановленных вирусах в новых смартфонах из КНР

Фото: Unsplash

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, что вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон. Об этом он предупредил россиян в интервью радио Sputnik.

Специалист уточнил, что производители могут устанавливать вирусы на смартфоны, чтобы после продажи устройств получать сведения о действиях пользователей. Обычно такое происходит в КНР, уточнил он.

«За последние год-два наберется с десяток случаев, когда были обнаружены различные вредоносные программы, зачастую не
извлекаемые из смартфонов, которые передавали производителям информацию о том, как используются устройства», — подчеркнул он.

Чтобы защититься от вредоносного кода, установленного на смартфон в России, можно воспользоваться обычным антивирусным ПО. Кроме того, при покупке устройства следует выбирать модели известных компаний, рекомендует эксперт.

«Лучше не покупать ноунейм смартфоны по дешевке, а выбирать гаджеты более или менее известных производителей, которые не будут рисковать репутацией, встраивая вредоносный код в свою продукцию», — заключил Лукацкий.

Ранее россиян предупредили о новой угрозе для смартфонов. Хакеры разработали вирус для смартфонов на базе Android: так, троянец Rasket способен получать доступ к личным данным владельца гаджета, а затем шантажировать и вымогать деньги.

Оружие России
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