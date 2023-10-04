На Роналду подали новый судебный иск по делу об изнасиловании

Sky Sports: на Роналду подали новый судебный иск по делу о сексуальном насилии

На футболиста сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали новый судебный иск по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает Sky Sports.

Юристы американки Кэтрин Майоргы просят окружной апелляционный суд США возобновить иск, который был впервые подан в 2018 году. В 2022-м иск был отклонен из-за того, что адвокат потерпевшей Лесли Марк Стовалл использовал украденные конфиденциальные документы.

В сентябре 2018 года американка обвинила португальского нападающего в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Майорга утверждала, что футболист выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду обвинения отверг.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.