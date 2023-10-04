Опытный змеелов сбежал после самого страшного случая в своей карьере

Змеелов Ролли Баррелл рассказал о вызове в страшное секс-подземелье

Опытный австралийский змеелов Ролли Баррелл рассказал о самом страшном случае в своей карьере. Он неожиданно для себя попал в секс-подземелье и сбежал с вызова, ничего не объяснив заказчикам, пишет издание Adelaide Now.

По словам змеелова, его попросили поймать ручную змею, которая упала в подвал частного дома. Семейная пара, которая к нему обратилась, показала вход, но спускаться туда ему пришлось в одиночку.

Я спустился в подвал и вижу перед собой такие круглые штуки, которыми затыкают рот, кнуты и цепи и большой крест с ремнями, чтобы привязывать руки и ноги. Смотрю и думаю: «Боже мой, теперь главное, чтобы дверь за мной не захлопнулась» Ролли Баррелл змеелов

За 40 лет работы Баррелл видел много странных вещей, но с подобным ему сталкиваться не доводилось. Глядя на пыточные приспособления, он не мог отделаться от мыслей о маньяках и бочках со спрятанными телами.

В конце концов перепуганный змеелов не выдержал и пулей выскочил из подвала. Он соврал семейной паре, что поймал змею, и поспешил унести ноги, даже не взяв оплату за вызов.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии засосала ядовитую змею пылесосом. Прибывший по вызову змеелов нашел в пылесборнике недавно вылупившегося детеныша коричневой демансии.