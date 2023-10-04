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17:27, 4 октября 2023Наука и техника

В Монако представили скоростную частную подлодку

New Atlas: на яхт-шоу в Монако представили скоростную частную подлодку Super Sub

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Нидерландская компания U-Boat Worx представила частную субмарину Super Sub, развивающую скорость до 18,5 километра в час, на яхт-шоу в Монако. Об этом сообщило издание New Atlas.

В компании отметили, что Super Sub стала самым быстрым частным подводным аппаратом. Подлодка длиной 6,5 метра получила электрическую силовую установку мощностью 100 киловатт. Для управления Super Sub используют рули, которые направляют поток воды от двигателей. Это позволяет ей погружаться и всплывать под углом до 45 градусов.

Батарея емкостью 62 киловатт-часа обеспечивает до восьми часов плавания, а системы связи, жизнеобеспечения и освещения могут автономно работать до 96 часов. Трехместная подлодка получила систему защиты, которая может начать автоматическое всплытие, если пилот не нажимает определенную кнопку каждые десять минут. Максимальная глубина погружения составляет 300 метров.

Как пишет издание, пока U-Boat Worx построили одну подлодку, но в следующем году компания планирует построить больше аппаратов. Стоимость Super Sub составляет 5,4 миллиона долларов.

В июне заместитель главного конструктора Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Роман Жданов сообщил, что в 2024 году начнутся испытания обитаемого подводного аппарата «Ясон», который предназначен для выполнения работ на глубинах более двух километров.

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    Даниил Иринин
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