Тарасова: нейтральный статус возможен без подписания политических деклараций

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала условие принятия нейтрального статуса российскими спортсменами. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что спортсмены должны самостоятельно решить, готовы они соревноваться в нейтральном статусе или нет. «Но нейтральный статус возможен, только если не будет требования подписать различные политические декларации», — подчеркнула тренер.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, российские атлеты не были исключены и продолжали выступления в нейтральном статусе.