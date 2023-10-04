Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:25, 4 октября 2023Экономика

Российские авиакомпании не дождались денег на западные самолеты

«Ъ»: «Уральские авиалинии» не закрыли вовремя сделки по западным самолетам

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и iFly не смогли вовремя закрыть сделки по страховому урегулированию с западными собственниками самолетов, выданных им в лизинг, узнал «Коммерсантъ».

Лицензии на проведение платежей от американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) действовали до конца сентября, но перевозчики так и не дождались обещанного финансирования от государства на выкуп самолетов.

Лизингодателю «Уральских авиалиний» удалось договориться о продлении лицензии до 31 октября, а лизингодатель iFly находится в процессе согласования такого продления. Представители обеих компаний отказались давать комментарии.

Материалы по теме:
Самая дорогая компания Европы подсадила весь мир на уколы для похудения. Как она заработала миллиарды на слабостях людей?
Самая дорогая компания Европы подсадила весь мир на уколы для похудения.Как она заработала миллиарды на слабостях людей?
27 сентября 2023
В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают спасать госкомпанию?
В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают спасать госкомпанию?
26 сентября 2023

Российским собственником лайнеров после их выкупа должна стать лизинговая компания «НЛК-Финанс», входящая в Росавиацию через НСК и ФГУП АГА(а). Перевозчикам выделяют деньги из ФНБ в виде льготного кредита на 15 лет, после чего авиакомпании оформляют новые лизинговые контракты с НЛК или НСК. Но пока успешно провести сделки получилось лишь у государственного «Аэрофлота» — деньги для частных авиакомпаний в «НЛК-Финанс» все еще не пришли.

Собеседник газеты в правительстве объяснил задержку тем, что Минтранс, «НЛК-Финанс» и авиакомпании не могут договориться об условиях новых лизинговых контрактов. Близкий к Минтрансу источник добавил, что образец уже заключенных контрактов с «Аэрофлотом» использовать нельзя — Минфин выдвинул к частным авиакомпаниям дополнительные требования.

В Минфине и Минэкономики комментировать ситуацию не стали. В Минтрансе подтвердили, что «идет согласование условий договоров между указанными авиакомпаниями и лизинговой компанией».

Ранее стало известно, что Минтранс потребовал от авиакомпаний направлять всю свою чистую прибыль за 2022 год на сделки по западным самолетам. Чистая прибыль S7 за прошлый год превысила 34 миллиарда рублей, Utair получил более 4 миллиардов рублей. «Аэрофлота» требование не коснется, так как он закончил год с убытком в 40,5 миллиарда рублей по РСБУ.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Почему платить за порчу подъезда и лифта теперь будут жильцы?

    ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО

    Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде

    Купальный сезон на Черном море «продлили»

    Ковальчук оценил отстранение российских хоккеистов от международных турниров

    Россия объявила в розыск воюющего на Украине главу грузинского легиона

    В России оценили влияние переданных Киеву новейших вооружений на СВО

    Назван срок начала поставок российского газа в новую страну

    Полиция начала проверку после избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

    На российском нефтяном месторождении произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости