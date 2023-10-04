Российские авиакомпании не дождались денег на западные самолеты

«Ъ»: «Уральские авиалинии» не закрыли вовремя сделки по западным самолетам

Российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и iFly не смогли вовремя закрыть сделки по страховому урегулированию с западными собственниками самолетов, выданных им в лизинг, узнал «Коммерсантъ».

Лицензии на проведение платежей от американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) действовали до конца сентября, но перевозчики так и не дождались обещанного финансирования от государства на выкуп самолетов.

Лизингодателю «Уральских авиалиний» удалось договориться о продлении лицензии до 31 октября, а лизингодатель iFly находится в процессе согласования такого продления. Представители обеих компаний отказались давать комментарии.

Российским собственником лайнеров после их выкупа должна стать лизинговая компания «НЛК-Финанс», входящая в Росавиацию через НСК и ФГУП АГА(а). Перевозчикам выделяют деньги из ФНБ в виде льготного кредита на 15 лет, после чего авиакомпании оформляют новые лизинговые контракты с НЛК или НСК. Но пока успешно провести сделки получилось лишь у государственного «Аэрофлота» — деньги для частных авиакомпаний в «НЛК-Финанс» все еще не пришли.

Собеседник газеты в правительстве объяснил задержку тем, что Минтранс, «НЛК-Финанс» и авиакомпании не могут договориться об условиях новых лизинговых контрактов. Близкий к Минтрансу источник добавил, что образец уже заключенных контрактов с «Аэрофлотом» использовать нельзя — Минфин выдвинул к частным авиакомпаниям дополнительные требования.

В Минфине и Минэкономики комментировать ситуацию не стали. В Минтрансе подтвердили, что «идет согласование условий договоров между указанными авиакомпаниями и лизинговой компанией».

Ранее стало известно, что Минтранс потребовал от авиакомпаний направлять всю свою чистую прибыль за 2022 год на сделки по западным самолетам. Чистая прибыль S7 за прошлый год превысила 34 миллиарда рублей, Utair получил более 4 миллиардов рублей. «Аэрофлота» требование не коснется, так как он закончил год с убытком в 40,5 миллиарда рублей по РСБУ.