В трех городах Северного Кавказа пройдут концерты марафона «Мой Рахманинов»

Во Владикавказе, Грозном и Махачкале пройдут концерты марафона «Мой Рахманинов»

В трех городах Северного Кавказа — Владикавказе, Грозном и Махачкале — пройдут концерты марафона «Мой Рахманинов». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

В культурном проекте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, выдающиеся дирижеры современности, а также именитые коллективы.

Отмечается, что выступления известных пианистов, обладателей первых премий Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрия Маслеева и Сергея Давыдченко состоятся 9, 11 и 13 октября.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии захотели в ближайшее время организовать иммерсивные экскурсии по знаковым местам Владикавказа. Об этом заявила врио председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева.