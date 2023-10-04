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18:19, 4 октября 2023Моя страна

В трех городах Северного Кавказа пройдут концерты марафона «Мой Рахманинов»

Во Владикавказе, Грозном и Махачкале пройдут концерты марафона «Мой Рахманинов»

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

В трех городах Северного Кавказа — Владикавказе, Грозном и Махачкале — пройдут концерты марафона «Мой Рахманинов». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

В культурном проекте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, выдающиеся дирижеры современности, а также именитые коллективы.

Отмечается, что выступления известных пианистов, обладателей первых премий Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрия Маслеева и Сергея Давыдченко состоятся 9, 11 и 13 октября.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии захотели в ближайшее время организовать иммерсивные экскурсии по знаковым местам Владикавказа. Об этом заявила врио председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева.

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    Фариза Бацазова
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