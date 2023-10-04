В Германии назвали пустыми слова Бербок о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска»

Welt: Бербок дала пустое обещание о Евросоюзе от Лиссабона до Луганска

Глава МИД Германии Анналена Бербок дала пустое обещание о простирающемся от Лиссабона до Луганска Европейском союзе (ЕС). Таковым его назвал журналист Пауль Ронцхаймер в эфире немецкого телеканала Welt.

Он напомнил, что в настоящее время Луганск принадлежит России, поэтому возникает вопрос, как Украине удастся войти в состав Евросоюза вместе с этим городом.

«Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — подчеркнул Ронцхаймер.

Журналист также удивился тому, как Запад собирается помочь Украине вернуть эту территорию, если не может даже вовремя поставить вооружения.

2 октября Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска. По ее словам, будущее Украины находится в сообществе свободы ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что подобный исход возможен только в том случае, если Россия вступит в Евросоюз.