В Германии назвали пустыми слова Бербок о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска»
Глава МИД Германии Анналена Бербок дала пустое обещание о простирающемся от Лиссабона до Луганска Европейском союзе (ЕС). Таковым его назвал журналист Пауль Ронцхаймер в эфире немецкого телеканала Welt.
Он напомнил, что в настоящее время Луганск принадлежит России, поэтому возникает вопрос, как Украине удастся войти в состав Евросоюза вместе с этим городом.
«Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — подчеркнул Ронцхаймер.
Журналист также удивился тому, как Запад собирается помочь Украине вернуть эту территорию, если не может даже вовремя поставить вооружения.
2 октября Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска. По ее словам, будущее Украины находится в сообществе свободы ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что подобный исход возможен только в том случае, если Россия вступит в Евросоюз.